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Kars’ta hırszlık yaptılar, Erzurum’da yakalandılar

Kars’ta, bir iş yerinden 30 bin lira değerinde hurda malzemesi çalan iki kişi, Erzurum’da yakalandı.

  • İHA
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Yeni Sanayi Sitesi içerisinde faaliyette bulunan bir iş yerinden 30 bin TL tutarındaki alüminyum hurda malzemenin çalındığını bilgisini alan Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.
 
Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan detaylı çalışmada,Erzurum’dan hırsızlık amaçlı Kars’a gelen iki kişinin hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa düzenlendiği operasyon ile hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli iki kişiyi yakaladı.
 
Yakalanan şüpheliler Erzurum’dan Kars Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adliye’ye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
 

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