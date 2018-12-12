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Kars'ta manevra yapan yük treninin vagonu raydan çıktı

Kars'ta yük boşaltmak için geldiği garda manevra yapan bir yük treninin vagonu raydan çıkarak boş bir iş yerine çarptı.

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Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Kars Tren Garı'na gelen yük treni, yükünü boşalttıktan sonra manevra yaparken boş vagonlarından biri raydan çıktı.
 
Raydan çıkan vagon boş iş yerine çarptı. Hasarın oluştuğu kazada diğer vagonlar da TCDD görevlilerince çekildi.
 
Olay yerine gelen polis ekipleri vagonun raydan çıktığı alanı şerit içine aldı. Gardaki görevliler alanda inceleme yaptı.
 
Kaza yapan vagonun çekilmesi için vinç çağrılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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