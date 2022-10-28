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Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA28 Ekim 2022 Cuma 17:17 - Güncelleme:
Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin kırsal kesimindeki Çemçe-Madur bölgesinde, örgütün kış üstlenmesine yönelik 24-27 Ekim 2022 tarihleri arasında "Şehit Jandarma Er Halit Akyol Operasyonu" gerçekleştirildi.

Planlı ve titiz bir çalışmayla düzenlenen operasyon çerçevesinde güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında teröristlerce kullanılan 2 mağara ve 21 sığınak tespit edildi.

Mağara ve sığınaklardaki aramalarda, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, birer keskin nişancı tüfeği, bixi makineli tüfek ve M-16 piyade tüfeği, 3 roketatar, 558 fişek, 1 antitank roketatar mühimmatı, 1 antipersonel roketatar mühimmatı, 7 el bombası, 2 roketatar sevk fişeği, 1 basma tip el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 1 kilogram TNT kalıbı, 72 büyük tüp, muhtelif yaşam malzemesi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen mağara ve sığınaklar ve delil niteliği taşımayan malzemeler imha edildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde teröristlere yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Söz konusu sığınak ve mağaraların teröristlerce uzun süredir kullanılmadığı anlaşıldı.

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