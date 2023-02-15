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Kars'taki çiftçilerden gönülden destek: Hayvanlarını satarak gelirlerini depremzedelere bağışladılar

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için hayvanlarını satıp gelirini depremzedelere bağışladı.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 14:54 - Güncelleme:
Kars'taki çiftçilerden gönülden destek: Hayvanlarını satarak gelirlerini depremzedelere bağışladılar
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İlçeye bağlı İnkaya köyünde yaşayan çiftçiler, deprem bölgesi için başlatılan yardım seferberliğine 41 büyükbaş hayvanı satarak destek oldu.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, Türkiye'nin el ele vererek deprem bölgesine yardım seferberliği başlattığını söyledi.

Bu dayanışmaya çiftçilerin de hayvanlarıyla destek verdiğini ifade eden Gök, "Çiftçilerimize SMS yoluyla ulaştık ve çok yardım toplandı. Kaymakamlık koordinasyonunda yardımlar sürüyor. İnkaya köyü çiftçilerimiz de sattıkları büyükbaş hayvanlarla 468 bin lira yardımda bulundu." dedi.

"HERKES 'BİR DANA VERELİM' DEDİ"

Çiftçilerden Memduh Ekinci ise deprem bölgesine daha önce de yardım yaptıklarını belirterek, "Bu milletin orada çektiklerini görünce bir daha yardım yapmak istedik. Herkes 'bir dana verelim' dedi. Biz de Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanını davet ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı geldi, hayvanlarımızı ona sattık. Allah herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi de "Biz deprem bölgelerini gezdik, oraları gördük. Elimizden gelen yardımları yaptık, hala yapıyoruz. İnkaya köyüne geldik hayvanları aldık. Bütün Türk milleti olarak bu şekilde her şeyin hakkından geliriz." diye konuştu.

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