Kartal'da riskli binaların yıkımı tamamlandı

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken apartmanın yakınındaki binalardan biri olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için tahliye edilen 6 katlı Uzunlar Apartmanı'nda, yıkımın tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

İki gün süren yıkım işleminin ardından yayalara kapatılan Bankalar Caddesi, güvenlik şeridi kaldırılarak yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Bölgede risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan diğer binalar da yıkılacak.