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Kartepe'de kar kalınlığı 72 santimetreye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı, 72 santimetreye ulaştı.
 
Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar etkili olmaya devam ediyor.
 
Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde, kar kalınlığı 72 santimetre olarak ölçüldü.
 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.
 
Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.  

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