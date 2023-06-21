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Güncel

Kasaplara ve et ürünleri iş yerlerine yönelik denetimler artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ülke genelinde denetimlerini artırdı.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
Kasaplara ve et ürünleri iş yerlerine yönelik denetimler artırıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin gıda konusunda sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürülmesi gerekiyor. Bu kapsamda piyasaya arz edilecek her gıdanın, insan sağlığı, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından güvenilir olması önem arz ediyor.

Bakanlık tarafından il müdürlüklerine gönderilen talimatta, kurban etlerinin parçalanması ile kıyma çekimi gibi işlemlerin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıtlı/onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılmasına yönelik önlemlerin alınması, bu süreçte kıyma makinesi, bıçak gibi kullanılan tüm alet ve ekipmanların temizliği, dezenfeksiyonu ve depolanmasına yönelik et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren işletmelere yapılacak resmi kontrollerin artırılması istendi.

- 496 BİN 512 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bayram süresince tüketimi artması beklenen unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamullerin üretim/satış yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetimlerine ağırlık verilmesi, gıdaların ve ham maddelerin son tüketim tarihi, muhafaza koşulları ile etiket bilgilerinin kontrol edilmesinin önemi vurgulandı.

Öte yandan bakanlık, 7 bin 642 gıda kontrol görevlisiyle gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2023'ün başından bugüne kadar 496 bin 512 gıda kontrolü gerçekleştirildi. Bu denetimlerde, laboratuvarda analiz edilmek üzere 29 bin 887 numune alındı. Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili ürünlerin toplatılması, imha edilmesi, idari para cezaları ve adli birimlere suç duyurusunda bulunma işlemleri gerçekleştirildi.

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