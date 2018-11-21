Kaşıkçı cinayeti ezberleri bozdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasına Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesini hatırlatarak başladı. Cinayetin uluslararası bir soruna dönüştüğünü belirten Bahçeli, Kaşıkçı’nın öldürülmesi üzerinden siyasi restleşmelerin, gizli kapaklı pazarlıkların, bölgesel planların, ekonomik hesapların biteviye yapıldığını belirterek şunları dedi:

ÇEMBER DARALIYOR

Kaşıkçı cinayeti ezberleri bozmuş, Pandora’nın Kutusunu açmıştır. Türkiye dışında herkes mezkur cinayeti keyfince ve menfaati kapsamında yorumlayıp saptırmaktadır. Bundan sonra Hac farizesinin güvenli bir şekilde yapılacağına nasıl itimat edelim? Veliaht Prens için çember daralmakta. ABD’nin Kaşıkçı cinayetinin azmettiricilerini muhafazası gayet normaldir. ABD, bölgemizde kaos ve terör devleti istemektedir.

Ekonomideki sorunlar siyasal tepki ve itiraza dönüştürülerek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili maksatlı ve marazi bir hazırlık yapıldığının altını çizen Bahçeli “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üstünde de tehlikeli polemikler tetiklenip provokasyonlar tertipleniyor. Buna izin vermeyeceğiz, Emperyalizme uşak düşmüş, İblis’in Truva Atı haline gelmiş kim varsa bilinsin ki Müslüman Türk milleti olarak nefesimiz enselerinde, elimiz de lekeli yakalarında olacaktır. FETÖ budur, IŞİD böyledir” dedi.