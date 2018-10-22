Kaşıkçı soruşturmasında 5 Türk konsolosluk çalışanı tanık olarak ifade veriyor Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarının tanık olarak ifadelerinin alınması sürüyor. 5 konsolosluk çalışanı, şu sıralar savcıya ifade veriyor.