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Kaşıkçı soruşturmasında 5 Türk konsolosluk çalışanı tanık olarak ifade veriyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarının tanık olarak ifadelerinin alınması sürüyor. 5 konsolosluk çalışanı, şu sıralar savcıya ifade veriyor.

  • İHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturması sürüyor. Geçtiğimiz hafta 23 konsolosluk çalışan savcılığa tanık sıfatıyla ifade vermişti. Bu hafta da aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 25 konsolosluk çalışanının Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek tanık sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor.
 
Bugün adliyeye gelen 5 çalışanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığınca ifadesi alınıyor.

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