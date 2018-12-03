Kaşıkçı’nın arkadaşı: Suudi devletine karşı gençlik hareketi planlıyordu

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın en yakın arkadaşı Ömer Abdülaziz, CNN Pazar programına konuk oldu. Ömer Abdülaziz, Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan devletine karşı sosyal medya üzerinden bir gençlik hareketi düzenlemeye niyeti olduğunu söyledi. Kanada’da yaşayan Suudi asıllı kraliyet karşıtı aktivist Abdülaziz, Kaşıkçı ile öldürülmeden önce 27 Ağustos'ta WhatsApp mesajında “gençlik hareketi” planlarını açıkladı. Abdülaziz, Kaşıkçı’nın yabancı SIM kartları kullanarak tespit edilmeden Suudi kraliyet ailesi aleyhine tweet atabildiğini belirtti.

“Saldırıya uğradık, hakaret edildi”

Abdülaziz, Kaşıkçı ile planladıkları operasyonlarını “siber arılar” olarak adlandırdıklarını söyledi. “Twitter'da, savaşmak ve haberlerimizi yaymak için kullandığımız tek araçtır. Saldırıya uğradık, hakaret edildi, birçok kez tehdit edildik ve bir şeyler yapmaya karar verdik” itirafında bulundu.

Kaşıkçı’nın telefonu İsrail yazılımıyla hacklenmiş

Ağustos ayında aralarındaki konuşmaların takip edildiğinden şüphelendiğini ve 2 ay sonra Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dikkat çeken Abdülaziz, "Telefonumun hacklenmesi, Cemal'e olanlar konusunda önemli bir rol oynadı, bunu söylediğimi için çok üzgünüm. Bu suçluluk, beni öldürüyor" diye konuştu. Abdülaziz, geçtiğimiz hafta Toronto Üniversitesine bağlı Citizen Lab adlı kuruluşun telefonunun hacklendiğini ortaya çıkarmasının ardından, Kaşıkçı ile olan ilişkisi hakkında konuşmaya karar verdiğini söyledi. Abdülaziz, telefonlarını hackleyen yazılımın İsrailli NSO firması tarafından üretildiğinin tespit edildiğini ve firmaya dava açtığını açıkladı.

"Suudi Prens canavar 'Pac-Man' gibi"

Abdülaziz, Kaşıkçı ile arasında Mayıs ayında geçen bir konuşmada, bir grup Suudi aktivistin tutuklanmasının ardından Kaşıkçı'nın Veliaht Prens Muhammed Bin Selman hakkında, "Ne kadar çok kurbanını yerse, daha fazlasını isteyen bir canavar 'Pac-Man' gibi. Bu zulüm, kendine destek veren kişilere dahi ulaşırsa şaşırmam” mesajı attığını ifade etti.

Abdülaziz'i de büyükelçiliğe davet edilmiş

Abdülaziz, Mayıs ayında Suudi yönetiminin bazı temsilcilerinin kendisiyle Kanada’da görüştüklerini ve Veliaht Prensin kendilerini takip ettiklerini aktardığını ifade etti. Suudi yetkililerle aralarında geçen konuşmayı kayda alan Abdülaziz, Suudi yetkililerin kendisine, “Sana Muhammed bin Selman'dan bir mesaj ve teminat ile geldik. Eğer Suud el-Kahtani senin adını duyarsa, anında tanır ve Muhammed bin Selman ile doğrudan tanışabilirsin” diye konuştuklarını aktardı. Suudi yetkililerin bazı belgeler için kendisine Suudi Arabistan Büyükelçiliğine gitmesi gerektiğini söylediğini aktaran Abdülaziz, “Bunu Kaşıkçı'ya söyledim. Bana gitmememi ve o adamlarla sadece halka açık alanlarda buluşmamı söyledi” diye konuştu.