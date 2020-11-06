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Güncel

Kasım ayı burs ve krediler hesaplara yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

06 Kasım 2020 Cuma 11:00 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 11:00
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