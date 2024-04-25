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Kassam Tugayları, İsrail'in casusluk noktasını vurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin orta bölgelerinde İsrail'e ait bir casusluk noktasını vurduğunu duyurdu.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 23:17 - Güncelleme:
Kassam Tugayları, İsrail'in casusluk noktasını vurdu
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Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin orta bölgelerindeki Cühr ed-Dik bölgesinin doğusunda bulunan yeni bir İsrail gözetleme ve casusluk merkezini havan toplarıyla hedef aldık." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından Kassam Tugayları'nın açıklamasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi ile Jawwal Şirketi, bugün sabah saatlerinde, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde sabit (sabit hat) iletişim hizmetlerinde ve internette kesinti yaşandığını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 305 Filistinli öldürüldü, 77 bin 293 kişi yaralandı.

  • Hamas
  • İzeddin el-Kassam
  • Gazze Şeridi

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