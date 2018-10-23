Kastamonu merkezli FETÖ operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 5 kişiye yönelik gözaltı kararı verildi.
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