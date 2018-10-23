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Kastamonu merkezli FETÖ operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 5 kişiye yönelik gözaltı kararı verildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu merkezli İstanbul, Ankara, Kayseri ve Osmaniye'de operasyon başlattı.

Operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.

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