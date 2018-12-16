Kastamonu 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' unvanını devretmeye hazırlanıyor

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatından (TÜRKSOY) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi kararıyla "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Kastamonu, kültür başkentliği unvanını bir sonraki sahibine devretmeye hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un koordinasyonunda, TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanları ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla 18 Aralık'ta Kastamonu'da yapılacak 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti kapanış etkinliği, Türk dünyasından 250'ye yakın sanatçıyı da bir araya getirecek.

Etkinlik, 36. Dönem TÜRKSOY Daimi Konsey Toplantısı'yla başlayacak. Gün boyu sürecek toplantıda katılımcılar, TÜRKSOY'un yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri değerlendirecek, 2019 yılı çalışmaları için öneri ve görüş alışverişinde bulunacak.

TÜRKSOY tarafından her yıl ilan edilen "anma yılı" kapsamında 2019'da yapılacak çalışmaların ithaf edileceği kişilerin de belirleneceği toplantının ana gündem maddelerinden biri de "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti"nin seçilmesi olacak.

Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması'nda dereceye giren yazarlara da ödüllerinin takdim edileceği toplantının ardından katılımcılar, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Konseri'ne katılacak.

"2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" belli oluyor

TÜRKSOY'un 2012 yılında hayata geçirdiği uygulama dahilinde ilk "Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanı Kazakistan'ın başkenti Astana'ya verildi.

Ardından 2013'te Eskişehir, 2014'te Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan, 2015'te Azerbaycan'ın Şeki kenti, 2016'da Türkmenistan'ın Merv şehri, 2017'de Kazakistan'ın Türkistan ili ve son olarak bu yıl Kastamonu bu unvana layık görüldü.

Türk dünyasının kültür ve sanat hayatına yön verecek önemli kararların alınacağı daimi konsey toplantısının ardından "Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanı, düzenlenecek törenle bir sonraki sahibine devredilecek.

"Bu unvan, halklar arasındaki mevcut gönül köprülerine yenilerini ekliyor"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'nun bu sene unutulmaz etkinliklere imza attığını dile getirdi.

Şehirlerin bu unvana sahip olmak için birbiriyle yarıştığını söyleyen Kaseinov, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı unvan, şehirlerimizin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmekle kalmıyor aynı zamanda halklarımız arasında var olan gönül köprülerine yenilerinin eklenmesine vesile oluyor. 18 Aralık tarihinde Kastamonu'da gerçekleştireceğimiz toplantı sonrasında 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti'ni açıklayacağız. Kastamonu, bu anlamlı unvanın hakkını fazlasıyla vererek çıtayı bir adım yukarı taşıdı, tüm üyelerimize örnek olacak pek çok etkinliğe imza attı."

Dili, tarihi ve kültürü ortak halklar arasındaki kardeşliği güçlendirmek amacıyla kurulan TÜRKSOY, ortak Türk kültürünün araştırılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.