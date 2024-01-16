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Kastamonu'da buz pistine dönen yollarda vatandaşlar yürümekte zorlandı

Kastamonu'da buz pistine dönen yollarda vatandaşların buzla imtihanı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

IHA16 Ocak 2024 Salı 13:27 - Güncelleme:
Kastamonu'da buz pistine dönen yollarda vatandaşlar yürümekte zorlandı
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Kastamonu'da dün gece etkili olan sağanak yağışın ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 7'ye düşmesi sokakları buz pistine çevirdi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşların buzlanan yollarda yürümeye çalışması ise kazaları beraberinde getirdi. Trafik kazalarına sebep olan buzlanma sebebiyle vatandaşlar, duvarlardan tutunarak yürüyebildi. Vatandaşların buzla başa çıkamayarak düştüğü anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Kastamonu Belediyesi ekipleri ise gece saatlerinden itibaren buzlanmayı önlemek amacı ile cadde ve sokaklarda tuzlama ve buzlama çalışması yaptı.

"HEMŞEHRİLERİMİN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARINI DA ÖNEMLE HATIRLATMAK İSTİYORUM"

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Ekiplerimizin yoğun mesaisi gece saat 05.00'ten itibaren devam ediyor. Öncelikli olarak ana arterlerde tuzlama çalışmaları ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Buz çözücü solüsyon çalışmalarımız da aynı doğrultuda devam ediyor. İlk olarak ana yollarda ve ana caddelerde çalışmalarını gerçekleştiren ekiplerimiz mağduriyetlerin giderilmesi adına yoğun ve özverili bir çalışma yapıyorlar. Tüm ekiplerimiz sahada. Bu noktada tüm hemşehrilerimin dikkatli ve tedbirli olmalarını da önemle hatırlatmak istiyorum" dedi.

DÜŞMEMEK İÇİN METRELERCE KAYDI

Görüntülerde birçok vatandaşın ayakta güçlükle kaldığı görülüyor. Bir vatandaş ise düşmemek için metrelerce dengede kalarak kayıyor. Daha sonra dengesini kaybeden vatandaş düşüyor. Bazı vatandaşlar ise buzlanan yolda kaymamak için ayakkabılarını çıkarıp ve çorapları ile yürümeye çalışıyor.

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