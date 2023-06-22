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Kastamonu'da deprem meydana geldi

Karadeniz'de Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 06:15 - Güncelleme:
Kastamonu'da deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.42'de merkez üssü Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıkları olan 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,68 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Doğanyurt'a 173 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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