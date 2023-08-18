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Kastamonu'da korkunç olay! Eşini öldürdü, ardından intihar etti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Büyüksekiler köyünde boşanma aşamasında olan şahıs, eşini ve kayınvalidesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Ardından olay yerinden kaçan şahsın daha sonra intihar ederek yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan eşi de yaşam mücadelesini kaybetti.

IHA18 Ağustos 2023 Cuma 13:19 - Güncelleme:
Kastamonu'da korkunç olay! Eşini öldürdü, ardından intihar etti
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Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Büyüksekiler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yavuz (50), gece saatlerinde Suluca köyünden 37 T 3004 plakalı ticari taksi ile boşanma sürecinde olduğu eşi Melek Yavuz (34)'un Büyüksekiler köyündeki evine geldi.

Burada Ali Yavuz ile boşanma aşamasındaki eşi Melek Yavuz ve kayınvalidesi Ayşe Karakaş (68) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Yavuz, eşi Melek Yavuz ve kayınvalidesi Ayşe Karakaş'ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Melek Yavuz ve annesi Ayşe Karakaş, komşularının yardımıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Buradaki yapılan tüm müdahalelere rağmen Melek Yavuz yaşam mücadelesini kaybederken, annesi Ayşe Karakaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden kaçarak izini kaybettiren Ali Yavuz'un ise intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından Cumhuriyet Savcılığında soruşturma başlatırken, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de incelemesi devam ediyor.

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