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Kastamonu'da korkutan yangın! 7 ahşap ev tutuştu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 7 evin kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alındı.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 01:47 - Güncelleme:
Kastamonu'da korkutan yangın! 7 ahşap ev tutuştu
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Uzla köyü Ülde Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede diğer evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 7 ev tamamen yandı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini belirtti.

Evlerin ahşap ve birbirine çok yakın olduğunu anlatan Çakır, "Toplamda 7 daire bu yangından etkilenerek tamamen kullanılamaz hale geldi. Bina olarak 5 binamız ama 2 binada çift daire vardı. Toplamda 7 daire yangından etkilenmiş oldu." dedi.

Yangın tamamen kontrol altına alındığını ifade eden Çakır şunları kaydetti:

"Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilen 7 daireden 3'ünde yaşam vardı. Toplam 10 vatandaşımız yangından etkilendi. Allah'a şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Devletimizin tüm kurumları köyde. Vatandaşlarımızı ilk etapta akrabalarının yanlarına yerleştiriyoruz. Yarından itibaren vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda konteyner kurulumunu yapacağız. Vatandaşlarımızın her türlü ayni ve nakdi yardım ihtiyaçlarını karşılayacağız. Hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmayacağız. Tek tesellimiz bir can kaybı olmaması."

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