Kastamonu'da öğrenciler robot örümcek yaptı

Kastamonu Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2 öğrencinin 3 boyutlu yazıcıyı kullanarak yaptıkları robot örümcek, bilim şenliğinde ilgi gördü.

Kastamonu Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünce Kuzeykent Pazar Yeri'nde düzenlenen bilim şenliğine öğrenciler tasarımlarıyla katıldı.

Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2 öğrencinin 3 boyutlu yazıcıda tasarlayıp kendi imkanları ile yaptığı robot örümcek, şenliğe gelen öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Telefon komutlarıyla oturup kalkan, 360 derece dönen ve yürüyen örümcek, dans edebiliyor.

Robot örümceği tasarlayan öğrencilerden Umut Hüseyin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projede kullanılan malzemeleri kendi imkanları ile okulda yaptıklarını söyledi.

"3D yazıcıda malzemeleri çıkardık. Sonra gövdeye ana motoru taktık. Ardından bacaklara motorlar taktık. Programını da biz yaptık. Daha sonra malzemeleri birleştirip örümceğimizi boyadık." ifadelerini kullanan Kaya, robot örümceğin 250 liraya mal olduğunu kaydetti.

Robot örümceğin tasarımında görev alan Ramazan Berker Demirar da festivalde projelerinin yoğun ilgi görmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Küçük eklemelerle robotun daha işlevsel hale geleceğini belirten Demirar, "Bizim yaptığımız şu anda basit bir şey gibi görünse de takılacak küçük aparatlarla daha kullanışlı hale getirilebilir. Mesela insanların çıkamayacağı yerlere tırmanabilir. Ya da cam silebilir." diye konuştu.

Robotu telefonla kontrol ettiklerini vurgulayan Demirar, "Robotumuz her yöne dönüyor ve şarj edilmeden 1 saat çalışabiliyor. El sallayabilir, yürüyor, dans ediyor. Aynı anda 8 motoru çalışıyor." ifadelerini kullandı.