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Güncel

Kastamonu'da orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 17:56 - Güncelleme:
Kastamonu'da orman yangını kontrol altına alındı
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Yangın, saat 16.00 sıralarında Eymür köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme helikopterinin de desteği ile yaklaşık 3 saatte yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken hasar tespiti için çalışmalar başlatıldı.

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