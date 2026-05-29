İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9029
  • EURO
    53,4809
  • ALTIN
    6654.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kastamonu'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Güncel

Kastamonu'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 07:09 - Güncelleme:
Kastamonu'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
ABONE OL

Emirhan Şahin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolunun Soluğan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçta bulunan M.D. (20), ablası M.B.D. (21) ve kardeşi B.D'yi (13) yaralı olarak kurtararak hastaneye götürdü. Araç sürücüsü Emirhan Şahin'in ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Emirhan Şahin'in cenazesi İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emirhan Şahin'in kazada yaralanan M.D. ile nişanlandığı ve Kurban Bayramı için İnebolu'ya geldiği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

6 kişi bir boğayı zor zapt etti: Bir tekmeyle yere serdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.