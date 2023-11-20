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  • Kastamonu'daki olumsuz hava koşullarından 5 ilçe etkilendi
Güncel

Kastamonu'daki olumsuz hava koşullarından 5 ilçe etkilendi

Kastamonu Valiliği, kent genelindeki olumsuz hava koşullarından 5 ilçenin etkilendiğini bildirdi.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 23:15 - Güncelleme:
Kastamonu'daki olumsuz hava koşullarından 5 ilçe etkilendi
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 19 Kasım'da kent genelinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve yer yer kuvvetli yağışların etkili olduğu belirtildi.

Vali Meftun Dallı tarafından bu konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara talimat verildiği belirtilen açıklamada, "Olumsuz hava koşullarından başta Cide ilçemiz olmak üzere, Ağlı, Bozkurt, Küre ve İhsangazi ilçelerimiz etkilenmiş, ilimiz merkezi ve diğer ilçelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Cide'ye bağlı Derebucağı köy yolu ile Cide-Bartın kara yolu Gebeş Mahallesi mevkisinde yolda çökme meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığı belirtildi.

- Fırtına nedeniyle 3 tekne battı

Fırtına nedeniyle Cide Merkez Liman bölgesinde 2, İlyasbey Balıkçı Barınağı'nda 1 olmak üzere toplam 3 teknenin battığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu mevkisinde yer alan bir işletmeyi su basmış olup, ilçedeki diğer işletmelerde herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır. Bozkurt ilçemize bağlı Sakızcılar, Kestanesökü, Kızılcaelma grup köy yolu, Ağlı ilçemize bağlı 5 yerleşim yerinin yolu ile Küre ilçemize bağlı 4 köyün bağlı olduğu grup yolu kapanmış olup, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince gerekli müdahale yapılmaktadır. Bazı ilçelerimize bağlı köylerimizde yer yer elektrik kesintileri meydana gelmekte olup, ilgili kurumlarımız tarafından gerekli önlemler alınmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP) yer alan tüm kamu kurum kuruluşları herhangi bir olumsuzluğa müdahale için teyakkuz halinde bulunmaktadır."

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