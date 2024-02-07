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  • Katar'da Bakan Göktaş'ın katıldığı görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı
Güncel

Katar'da Bakan Göktaş'ın katıldığı görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Katar'da Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Nevine el Kabbaj ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Filistinli kimsesiz çocukların Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
Katar'da Bakan Göktaş'ın katıldığı görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı
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Bakan Göktaş, Türkiye'nin onur konuğu olduğu "Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu"na katılmak üzere geldiği Katar'da, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve Katarlı yetkililer tarafından karşılandı.

Forum öncesi davetli bakanlar ve diğer yetkililerle bir araya gelen Göktaş, daha sonra forumun gerçekleştiği salona geçti.

Çekilen "aile fotoğrafı"nda yer alan Bakan Göktaş, "2030'un Ötesinde Çok Boyutlu Sosyal Kalkınmaya Doğru İlerlemek" başlıklı 32'nci Arap Zirvesi tarafından onaylayan Doha Deklarasyonu'na ilişkin üst düzey toplantıya da katıldı.

Forum kapsamındaki diğer üst düzey oturumlara da katılan Göktaş, Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Nevine el Kabbaj ile de bir araya geldi.

Görüşmede, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, ailenin güçlendirilmesi başta olmak üzere sosyal politikalar konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının da ele alındığı görüşmede, Bakan Göktaş, saldırıların bir an önce durdurulmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem uluslararası boyutta hem de ikili ilişkilerde yaşananları sürekli gündeme getirdiğini ifade eden Göktaş, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ile acil ateşkesin gerekliliğini belirtti.

Göktaş, bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Filistinli kimsesiz çocukların Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

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