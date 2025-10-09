İSTANBUL 17°C / 12°C
Güncel

Katil en yakını çıktı: Avcılar'dan ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Avcılar'da ağabeyini evlerinin önünde silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Öte yandan şüphelinin saldırı öncesinde ve sonrasında skuterle hareket ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 12:21
Katil en yakını çıktı: Avcılar'dan ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta 26 Eylül'de Metin D'nin (32) evinin önünde silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin elektrikli skuter ile olay yerine geldiğini, saldırının ardından aynı şekilde kaçtığını belirledi.

Görgü tanığı olan maktulün erkek kardeşi C.D'nin ifadesine başvuran ekipler, kardeşi R.D'nin (25) ağabeyi Metin D'yi 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaraladığını, 2 yıldan beri eve ara ara gidip geldiğini, saldırıdan 2 ay önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü, olay günü de karşılaşan kardeşlerin tartıştıklarını ve R.D'nin saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti.

C.D'nin beyanı üzerine olayda kullanılan tabanca da Avcılar'daki bir umumi tuvaletin tavan arasında bulundu.

Ekiplerin çalışması sonucu, olaydan sonra skuterle kaçtığı güzergahtan saklandığı yer tespit edilen R.D, operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin saldırı öncesinde ve sonrasında skuterle hareket ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

