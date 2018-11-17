Katil İsrail askerleri Batı Şeria ve Kudüs'teki eylemlere müdahale etti

Katil İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki eylemlere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı, aralarında uluslararası ve Arap medya organlarından gazetecilerin bulunduğu çok sayıda kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistinliler, gazetecilerin, Filistin topraklarında, İsrail tarafından engellere maruz kalmadan özgürce çalışabilmesini desteklemek adına Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalandiya kenti sınırı yakınlarında gösteri düzenledi.

Katil İsrail askerleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müdahale sonucu aralarında Uluslararası Gazeteciler Birliği ile Arap Gazeteciler Birliği üyelerinin bulunduğu onlarca kişi gazdan etkilendi.

İsrail'den fidan dikme etkinliğine gerçek mermiyle müdahale

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) gruplarından Filistin Halk Partisi siyasi büro üyesi Halid Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski Filistin Devlet Başkanı ve FKÖ lideri Yasir Arafat'ın ölümünün 14. yılı ile Filistin halkının topraklarındaki haklarının teyidi için Nablus'un güneyindeki Urif köyünde fidan dikme etkinliği düzenlendiğini söyledi.

İsrail askerlerinin, faaliyete katılanlara plastik kaplı metal mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini aktaran Mansur, bunun ardından İsrail askerlerinin, Filistinli gençlerle arasında patlak veren arbedeye gerçek kurşunla müdahale ettiğini ifade etti.

Filistin Kızılay Derneği de yaptığı yazılı açıklamada, gerçek kurşun isabet eden 3 kişinin Urif köyünden alınarak kentteki Rafidiye Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiye olay yerinde müdahale edildiği kaydedildi.