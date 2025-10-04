İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2025 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Katil İsrail'in alıkoyduğu aktivistler İstanbul'da... Bakan Fidan: Kalan vatandaşlarımızın yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor
Güncel

Katil İsrail'in alıkoyduğu aktivistler İstanbul'da... Bakan Fidan: Kalan vatandaşlarımızın yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul'a ulaştı. Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ4 Ekim 2025 Cumartesi 16:35 - Güncelleme:
Katil İsrail'in alıkoyduğu aktivistler İstanbul'da... Bakan Fidan: Kalan vatandaşlarımızın yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul'a ulaştı. Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor." açıklamasında bulundu.

"Soykırım yapanlara teröristsiniz dedik" Sumud aktivistleri İstanbul'da

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul'a ulaştı.

Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor.

İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular.

Hoş geldiniz!

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.