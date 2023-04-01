Katılım Finans yöneticileri ÖNDER'in misafiri oldu

Katılım Finans Kurumlarının genel müdürleri ve üst düzey yöneticileri, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan'ın davetiyle iftar yemeğinde bir araya geldi. ÖNDER Gençlik tarafından sürdürülen FinansGenç proje ekibiyle buluşan yöneticiler; gençlerle sohbet etti, sorularını cevaplandırdı.



İş dünyasından önemli isimlerle; iktisat, uluslararası ilişkiler, hukuk, ilahiyat öğrencilerinden oluşan FinansGenç ekibinden gençlerin bir araya getiren program, ÖNDER Genel Merkezi'nde yapıldı.

FİNANSIN ZİRVESİ GENÇLERLE



Programa, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Katılım Finans Dairesi Başkanı Tarık Akın, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Servet Bayındır, Türkiye Varlık Fonu CFO'su Mahmut Kayacık, Merkez Bankası Katılım Daire Başkanı Habip Dolgun katıldı. Vakıf Katılım Direktörü Muhlis Yazgan, Al Baraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ, Katılım Sigortacılığı Derneği Genel Sekreteri Yunus Emre Gürbüz, Türkiye Finans Ticari Satış Direktörü Abdullah Demir ve SEDDK Uzmanı Abdullah Tayboğa da iştirak etti. Bereket Sigorta Genel Müdürü Faruk Gökçen, Ziraat Katılım Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Gökhan Esenyel, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi İsa Yılmaz, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şimşek, THY Yönetim Kurulu Üyesi Melih Ecertaş, 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve İKAM Direktörü Mustafa Afşin Sancar da misafirler arasındaydı.

GENÇLİK ÇALIŞMALARI AKTARILDI



ÖNDER Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Öztürk moderatörlüğündeki program Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç'in, gençlik projeleri hakkındaki sunumuyla başladı. Büyükdinç; Türkiye'nin Önderleri, Çelebi, Kılavuz Gemisi, FinansGenç başta olmak üzere yürütülen önemli eğitim, kariyer ve bireysel gelişim programları hakkında bilgilendirme yaptı. FinansGenç Proje Koordinatörleri Zehra Nur Ceylan ve Necip Fazıl Elmas da çalışmaya dair detaylı bilgiler verdi. Daha sonra FinansGenç'in 30 kişilik üniversiteli ekibi tek tek kendilerini tanıtarak, programa dair düşüncelerini aktardı. Ardından katılım finans yöneticileri de birer konuşma yaparak programa ve bu alanda eğitimin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

AŞAĞIDAN YUKARIYA DÖNÜŞÜM HEDEFİMİZ



Programda katılımcılara hitaben bir konuşma yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da ÖNDER'in butik projelerin yanında sahada 5 bin 200 okul ve 1,5 milyon öğrenciyi kuşatacak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Milli-manevi değerlerle, ahlaki meziyetlerle donanmış, Müslümanca yaşayabilen, istikamet üzere gençler yetiştirmeye çalıştıklarını kaydeden Ceylan, "Toplumsal dönüşümün iki türlü olduğunu biliyoruz. Bir yukardan aşağı gelen bir dönüşüm var, bu birçok unsuruyla tamamlanmış durumda. Fakat şunu görüyoruz ki toplumsal dönüşümün temel unsurlarından biri de aşağıdan yukarıya olacak toplumsal dönüşümü yakalamak. Bu da evlatlarımızı nitelikli, ahlaki ve manevi hassasiyetlerle donanmış olarak yetiştirmekle mümkün. Bu dönüşümü tabandan tavana taşımak ve kemal noktaya ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

İSLAMİ FİNANSIN TEMELİ KUR'AN'DA



İslami finans kavramının Türkiye'de 40 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatan Ceylan, "Bugün geldiğimiz noktada siyasi iradenin meseleyi sahiplenmesi ve nitelikli kadroların bu işin başında olması tabanın da yüksek talepte bulunması nedeniyle aşağıdan yukarıya bir gelişimi görüyoruz" dedi. İslami finansın önünün açık olduğunu aynı zamanda İslam coğrafyasının bu noktada eksik olduğunu gördüklerini belirten Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Buradan yetişen kadroların bu açığı da dolduracağını düşünüyoruz. Finans merkezinin artık Londra değil, İstanbul olacağına inanıyoruz. İslami finansın temelinin Kur'an ve sünnet olduğunu görüyoruz. Bu temelden yetişen gençlerin, bu enstrümanları aktif bir şekilde hayatın içinde kullanacaklarını düşünüyoruz. Biz bu çalışmalarla vites yükseltiyoruz. Bununla hedeflediğimiz noktaya ulaşacağımıza inanıyorum.