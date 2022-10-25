''Katma değeri yüksek tarımsal ürünler'' üniversite iş birliğinde ticarete kazandırılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'katma değeri yüksek tarımsal ürünler' alanında ihtisaslaşması kararlaştırılan Iğdır Üniversitesi, Ağrı Dağı eteklerinde yetişen bitkilerin tıbbi ve aromatik ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması için çalışma başlattı.

Üniversitenin Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde yetiştirilen lavanta, ada çayı, gül, kekik ve yabani sarımsak gibi bitkilerden, Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kozmetik, sağlık ve temizlik ürünler üretiliyor.

Ürünleri internet üzerinde satışa sunan üniversite, çalışmalarıyla bitki yetiştiriciliğinde bölge halkına rehberlik yapmayı ve tarımsal kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AA muhabirine, üniversitenin ihtisas kararından önce de birçok tarımsal ürüne katma değer sağlamak amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

- "KENDİ GİDERİNİ KAZANABİLEN ÜNİVERSİTE OLACAĞIZ"

Üniversitenin sunduğu 45 projeye, Strateji Bütçe Başkanlığınca yaklaşık 27 milyon lira destek verildiğini ifade eden Alma, şöyle konuştu:

"Bu destek 3 yıla bölünecek, önümüzdeki yıl 5 milyon TL destekle çok güzel üretim odaklı altyapı kuracağız. Yeni nesil üniversitelerin amacı bu çerçevede yürüyor. Bundan sonra biz de eğitim ve Ar-Ge'nin yanında artık üreten bir üniversite olacağız. Kendi giderini kazanabilen, kendi ihtiyaçlarını temin edebilen, devlete fazla yük olmadan ürünlerini satan bir üniversite olacağız."

Alma, süperkritik ekstraksiyon cihazı alıp bitkilerin etken maddesini çıkararak tarımsal ürünlere değer katacaklarını belirterek, "Örneğin biberin ham maddesinin kilosu 20 TL ama içindeki 'piperin' maddesinin miligramı 100 dolardır, mesela bir peynirin (lor) kilosu 40 TL ama peynir altındaki sudan çıkaran 'laktoferrin' maddenin ederi 1000 avrodur. En çok defne yaprağı bizde ama maalesef defne yaprağının yağını ithal ediyoruz. Ülkemize birçok bitkinin yağı yurt dışından ithal ediliyor. Yani bu üretimler yapıldığında katma değeri yüksek ürünlerde 100 milyar dolarlık bir pasta payı var. Türkiye'nin şu andaki payı yüzde 1'in altında, bunu yükseltmek, topyekun olarak katkıda bulunma gayreti içeresindeyiz." diye konuştu.

- "ONLİNE MAĞAZAMIZDA SATARAK TİCARİ KAR ELDE EDİYORUZ"

Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Musa Karadağ ise endemik bitkileri bölge halkının kullanımına kazandırmak, verimliliğini artırmak, aynı zamanda çiftçileri bu ürünlerin yetiştiriciliğine teşvik etmek amacıyla çalışma sürdürdüklerini anlattı.

Şu anda 6 bitkide çalışma yaptıklarını dile getiren Karadağ, "Bu bitkiler çiftçilerin yetiştirdiği ve doğada yetişen bitkilerdir. Biz bunları alıp sentezleyerek, yağlarını çıkararak etkinliği yüksek ve ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürüyoruz. Bu sayede hem bölge halkına ekonomik bir katkı sağlayacağız hem de üniversite olarak da katma değer kattığımız bu bitkileri online mağazamızda satarak ticari kar elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.