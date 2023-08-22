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Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nda petrol sondajı! Yeni müjdelerin gelmesi an meselesi

Huzura kavuşan Şırnak'ta, Türkiye Petrolleri Cudi ve Gabar Dağı'ndan sonra Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nda da petrol arama çalışmalarına başladı.

IHA22 Ağustos 2023 Salı 12:04 - Güncelleme:
Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nda petrol sondajı! Yeni müjdelerin gelmesi an meselesi
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Yıllarca terör saldırılarıyla anılan Şırnak, kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt içi ve yurt dışında yaptığı başarılı operasyonlar sonucu bölge huzura kavuşunca, doğal güzelliklerinin keşfedilmesinin yanında yer altı zenginleri de gün yüzüne çıkıyor.

Cudi ve Gabar Dağı'nda devam eden petrol arama çalışmalarına Kato Dağı ve Faraşin Yaylası da eklendi. Rafineri kurulan Beytüşşebap ilçesinde, 20 kilo metre uzaklıktaki yaylada da sondaj çalışması başladı. 2 bin 650 rakımlı yaylada gece gündüz sondaj çalışması yapan ekipler, müjdeli haberi vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

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