Kavga ettiği gelini tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kent merkezindeki bir evde oturan N.Y. (39) sabah saatlerinde Hocabey Mahallesi 1007 Sokak'taki kayınvalidesi Yüksel Y'nin (64) evine gitti.

Bir süre sonra taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, gelini tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Yüksel Y. ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi ile olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan kayınvadide, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gelin N.Y. ise polislerce gözaltına alındı.

Evin bulunduğu alanı güvenlik koridoru ile çembere alan polisler, olay yerinde çeşitli deliller de toplayıp incelenmek üzere emniyete götürdü.