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Sakarya'da bir kişi kavga ettiği oğlunu tabancayla vurdu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kavga ettiği babası R.Ö. tarafından tabancayla vurulan Ü.Ö., yaralandı.

  • DHA
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Olay, dün gece saatlerinde, Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. R.Ö. ve oğulları B.Ö. ve Ü.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ö., evdeki tabancasını alarak oğlu Ü.Ö.'nün üzerine ateş etti. Ü.Ö. göğsüne ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ü.Ö., Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
 
Polis, R.Ö. ve oğlu B.Ö.'yü gözaltına aldı.

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