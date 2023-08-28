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Kavurucu sıcak sonrası yağmur sürprizi

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Akdeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde sağanak bekleniyor.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 08:17 - Güncelleme:
Kavurucu sıcak sonrası yağmur sürprizi
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Türkiye'de sıcaklık, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak yeni haftayla birlikte yurdun büyük bir bölümü yağışlarla serinleyecek. Özellikle Akdeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde sağanak etkili olacak.

Yeni haftada yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklık da mevsim normallerine inecek.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci yağış beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Yeni haftada pazartesi günü için yağışlı bölgelerimiz var. Akdeniz Bölgesi'nin geneli, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları yine Malatya, Gaziantep, Kilis, Afyonkarahisar çevreleri ile Kocaeli, Sakarya çevrelerinde sağanak görülecek."

YAĞIŞLA BERABER SICAKLIKLAR DA DÜŞECEK

Yağışla birlikte sıcaklıkların da düşeceğini belirten Özdemirci şunları aktardı:

"Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentimiz var. Çarşamba günü ise yine Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde sağanak beklentimiz var. Salı günü yağışla birlikte doğu bölgelerimizde sıcaklar düşüyor ama çarşamba günü tekrar sıcaklıklarda artış beklentimiz var."

3 BÜYÜK İLDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

3 büyük ilde hava bulutlu olacak.

Pazartesi günü İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 32 derece, İzmir'de ise 34 derece olacak. Üç büyükşehirde hafta ortasına kadar az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

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