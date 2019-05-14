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Kayaşehir'de istinat duvarı çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Kayaşehir'de bir sitenin istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yıkılan duvarın altında kalan araçtaki 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralı kurtarıldı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Bahçeşehir Sitesi istinat duvarında, saat 17.45'te göçük meydana geldiğini bildirdi. 

Olay yerinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları yaptığını belirten Yerlikaya, göçük altından bir vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. 

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çökme sonucu bir araç duvarın altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Kurtarma çalışması sırasında göçük altından 1 kişi yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

DUVARIN ÇÖKME ANI KAMERADA

Duvarın çökme anının görüntüleri ortaya çıktı. Enkaz altında bir otomobilin kaldığı görülürken 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Duvarın çökme anı sitenin güvenlik kameralarına saniya saniye yansıdı. Görüntülerde,  Yoldan önce bir kaç araç geçiyor, son olarak bir otomobil yolda ilerlerken duvar üzerine çökerken görülüyor.

Bu arada ekiplerin olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Göçük altında bir aracın bulunduğu belirtildi. Ayrıca, yoldan geçenlerin de göçük altında kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Buraya getirilen bir iş makinesinin de yardımıyla çalışmalar devam ediyor.

Polis ekiplerince de bölgede önlem alındı.

Bu arada, site sakinleri çöken istinat duvarında çatlaklar oluştuğunu ve bunu inşaat firmasına bildirdiklerini ileri sürdü.

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