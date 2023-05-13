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Kaybolan kişiye 14 gün sonra ulaşıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde mağara gezisi sırasında kaybolan kişiye 14 gün sonra ulaşıldı.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 22:58 - Güncelleme:
Kaybolan kişiye 14 gün sonra ulaşıldı
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İstanbul'dan kenti gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup, 30 Nisan'da Ilgarini Mağarası'nı ziyaret ettikten sonra grupta yer alan Hüseyin Alıcı'dan (62) haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Alıcı, bugün öğleden sonra Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyü Orta Mahallesi'nde yaşayan Esma Duzla'nın evine geldi.

Bunun üzerine köylüler, durumu Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'a bildirdi. Yaşar'ın da bilgiyi ilgililere aktarması üzerine köye sağlık ekibi gönderildi.

Ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesine getirilen Alıcı, tedavi altına alındı. Kontrollerin ardından Alıcı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sümenler köyü muhtarı Remzi Subaşı, AA muhabirine, ambulansla ilçeye getirilen Alıcı'ya eşlik ettiğini söyledi.

Alıcı'nın köyü tesadüfen bulduğunu anlatan Subaşı, "Köye geldiğinde bana haber verdiler, hemen yanına geldim. Bilincinde sıkıntı yoktu ama bitkin düşmüştü, sendeliyordu. Bacakları ve ellerinde diken ve düşmeye bağlı yaralar vardı. Yemek yemek istedi ama ben zararı olacağını düşünerek biraz beklemesini, ambulansta yiyebileceğini söyledim." diye konuştu.

Hüseyin Alıcı ile bir süre sohbet etme şansı elde ettiğini kaydeden Subaşı, şunları anlattı:

"Kayalarda ayıların yattığı in gibi küçük mağaralarda kalarak kendini yağıştan korumuş. Bölgede dilcik ismi verilen kırmızı bir meyve var, onu ve ot yiyerek hayatta kalmayı başarmış. Yüksek kayalıklarda erimeyen karları yiyerek su ihtiyacını karşılamış."

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