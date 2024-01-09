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  • Kaybolduktan 25 gün sonra cesedi bulunmuştu... Beklenmedik gözaltı
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Kaybolduktan 25 gün sonra cesedi bulunmuştu... Beklenmedik gözaltı

Eskişehir'de geçen yıl eylül ayında kaybolduktan 25 gün sonra cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin kardeşi, jandarma ekiplerince yakalandı.

AA9 Ocak 2024 Salı 11:55 - Güncelleme:
Kaybolduktan 25 gün sonra cesedi bulunmuştu... Beklenmedik gözaltı
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Nazmi Ö'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında çalışmasını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri (JASAT), yaptıkları incelemelerin ardından maktulün kardeşi M.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

- OLAY

Tepebaşı ilçesi kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde yakınlarıyla yaşadığı evden 26 Eylül 2023'te ayrıldıktan sonra kaybolan Nazmi Ö'nün (65) geri dönmemesi üzerine ekiplerce arama yapılmış, herhangi bir bulguya rastlanılamamıştı.

Aynı mahallede 21 Ekim'de yol kenarında otluk alanda parçalanmış halde bulunan cesedin, Nazmi Ö'ye ait olduğu belirlenmişti.

Akli dengesi yerinde olmayan Nazmi Ö'nün cesedine ait parçalar, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedilmişti.

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