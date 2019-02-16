Beyan edilen adreste olamadığı için 91 bin 93 seçmemin kaydı donduruldu
YSK Başkanı Güven: 'Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenerek kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93.'
- AA
YSK Başkanı Sadi Güven, "Vatandaşlarımızın, kendi oy kullandığı sandığın tutanağını sitemizden görme imkanları var. Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin." dedi.
Güven, "Sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar." diye konuştu.
YSK Başkanı Güven, "Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenerek kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93." bilgisini verdi.
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