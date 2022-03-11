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Kayınvalidesini öldürüp eşini yaralayan şahıs tutuklandı

Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan, kayınvalidesini de öldüren zanlı tutuklandı.

AA11 Mart 2022 Cuma 15:33 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 15:34
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Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Hatice K'yi (36) bıçakla ağır yaralayan, kayınvalidesi Fatma Gümüş'ün (69) de ölümüne neden olan Abdullah K'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı. Abdullah K'nin, "kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanma" gibi 28 suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde 9 Mart'ta, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Hatice K. ve annesi Fatma Gümüş ile karşılaşan Abdullah K, iki kadını bıçakla yaralayıp kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanmıştı. Damadı tarafından bıçakla ağır yaralanan Fatma Gümüş, dün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

  • tutuklanma
  • boşanma
  • yaralanma

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