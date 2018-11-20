Bilecik't kayıp alzaymır hastası kadın ölü bulundu
Bilecik'te kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın derede ölü bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Küplü köyünde yaşayan alzaymır hastası İlhan Ayaş'ı odasında bulamayan ailesi arama çalışması başlattı.
Köylülerin de destek verdiği aile, yaşlı kadını Karasu Deresi'nde ölü buldu.
Ayaş'ın cesedi, jandarma, sağlık ekipleri ve cumhuriyet savcısınca yapılan incelemenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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