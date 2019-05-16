Kayıp Ecrin için evin yakınında kazı çalışması başladı

Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'ndeki 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kaybolduğu belirtilen Ecrin Kurnaz’ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları 10’uncu gününde de devam ediyor. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için jandarma ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor. Minik Ecrin, evinin çevresinde ve ormanlık alanda dün aramıştı. Kadavra köpeğinin tepki verdiği bir yerde ekipler kazı çalışması yaptı. Yapılan kazı çalışmasında Ecrin’e ait bir ize rastlanılmadı. Kadavra köpeği evin yakınında bir bölgede tekrar tepki veri. Ekipler bugünkü çalışmalarına evin yakınındaki kazı çalışmasına başladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Alancık Mahallesi Muhtarı olan üvey dede Nuri Kurnaz, “Şu anda herhangi bir gelişme yok. Bugün yine dün gece başlanan kazı çalışmasına devam edilecek. Kadavra köpeği bir tepki vermiş. Bu tepki Ecrin’le ilgili değil. Eski bir cesetle ilgili olabilir. Bugün de farklı bir yerde kazı çalışması devam edecek” dedi.

10 gündür yapılan arama çalışmasında Ecrin’e dair bir iz bulunmaya çalışılıyor.