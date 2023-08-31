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Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında sır perdesini Tina aralayacak

Balıkesir'de 75 gün önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in önceki gün eve dönen köpeği Tina, yeniden başlatılan arama çalışmalarında kullanılacak.

Sabah31 Ağustos 2023 Perşembe 07:40 - Güncelleme:
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında sır perdesini Tina aralayacak
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ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönerek, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan ekonomist Korhan Berzeg'in, geçen 17 Haziran'da memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki yazlık evinden yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolmasının üzerinden 75 gün geçti.

Berzeg ile birlikte kaybolan köpeği Tina ise önceki gün eve döndü. Mahalleli tarağından bulunan ve muhtar Hamin Erman tarafından koruma altına alınan Tina'nın fotoğrafı, Büyükada'da bulunan Angela Berzeg'e gönderdi.

Köpeğin Tina olduğunu teşhis eden Angela Berzeg, hemen mahalleye geldi. Aile, Tina ile hasret giderirken, ekipler ise kayıp Korhan Berzeg'e ulaşabilmek için Tİna'dan nasıl faydalanacakları konusunda çalışmalara başladı.

EKİPLERİ SAHİBİNE GÖTÜRECEK Mİ?

Özel eğitimli olan Tina'yı kullanarak, Korhan Berzeg'e ulaşmayı hedefleyen arama kurtarma ekipleri, bu yönde bir planlama yapıyor.

Sabah'ın haberine göre, Dün Tina'yı da alarak mahalle çevresinde keşif ve deneme yapan jandarma ekipleri, yapılacak yeni planlamanın ardından, Tina ile birlikte geniş çaplı arama yapmaya hazırlanıyor.

Tina, İngilizce komut almayı bildiği için, arama çalışmalarında da köpeğe İngilizce bilen uzman bir personel eşlik edecek.

Tina'nın arama ekiplerini kayıp olan Korhan Berzeg'e götürüp götüremeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.

DIŞKI ÖRNEKLERİNE BAKILACAK

Ayrıca Tina'nın kayıp olduğu 74 gün nasıl beslendiğini belirlemek için dışkı örnekleri alınarak, incelenecek. Buradan yola çıkarak nerelerde dolaştığı belirlenmeye çalışılacak. Köpeğin alıkonulduğu ve mahallenin yakınlarına getirilerek serbest bırakıldığı ya da kaçtığı ihtimali de değerlendiriliyor. Jandarma, dün köpeğin bulunduğu saatlerde mahalleden geçen araçların plakalarını da sorguluyor. Bölgedeki şüpheli evler, savcılık izniyle aranacak.

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