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Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 10’ncu gün

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında 10’ncu güne girildi.

  • DHA
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Bölgede önüne set çekilerek debisi düşürülen dere içi ve dere güzergâhındaki çalışmalardan da henüz sonuç alınamadı.  
 
Özel İdare ekipleri 10 Mayıs'ta Trabzon- Bayburt sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışması başlattı. Haber yapmak için çalışmaları takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı'ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon'dan AFAD ekipleri sevk edildi. Erzurum'dan askeri helikopterle gelen JAK ekipleri ile özel dedektör köpekleri de bölgede Abdülkadir Nişancı'ya ait iz aradı. Ancak arama çalışmalarından bir sonuç elde edilemedi.
 
"10 GÜNDÜR ARANIYOR"
 
Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında 10’ncu güne gelindi. AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın şehit düşmeleri üzerine bir süre askıya alınan çalışmalar bugün yeniden başlatıldı. Arama çalışmalarına Ankara’dan gelecek yeni bir JAK ekibinin de katılacağı öğrenildi.
 
Bölgede AFAD, UMKE, AKUT ekiplerinin yanı sıra su altı arama kurtarma timleri de çalışmaları yürütüyor.
 
Nişancı'nın düştüğü bölgenin 1 kilometre gerisinde oluşturulan bentte, deredeki suyun sağlıklı tahliye edilebilmesi ve arama yapılacak alanda su akışının en az seviyeye indirilebilmesi için ekipler çalışmalarına devam etti.
 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nde yürüten su tahliye çalışmalarında ekipler, dereden yapılacak tahliye sırasında her ihtimal göz önünde bulunduruluyor.
 

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