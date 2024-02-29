Kayıp gencin cesedi gölde bulundu

Adana'da iki gün önce kaybolan gencin Seyhan Baraj Gölü'nde cesedine ulaşıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde vatandaşlar, gölde bir erkek cesedi olduğunu fark edip durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kıyıya çıkartılan cesedin, 2 gün önce ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan Mehmet Gani Üzgün'e (25) ait olduğu belirlendi.
Üzgün'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.