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Kayıp hemşireden 43 gündür haber alınamıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmaları 43'üncü güne girdi.

DHA23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:59 - Güncelleme:
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Beğendik beldesindeki Müküs Çayı kenarından 11 Haziran günü piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları onu kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı, ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 43'üncü güne girildi. Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip Eyyüp Güneş'i arıyor.

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