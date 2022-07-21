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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 41 gündür sürüyor. Dalgıçlar, Güneş'e ulaşmak için çayın Çetin Barajı Gölü ile birleşme noktasında su altında kalan ağaç diplerine dalış yapıyor.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
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Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için çalışmalar, Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadarki yaklaşık 30 kilometrelik mesafede yürütülüyor.

Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile Siirt jandarması, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, su altı ve üstü arama çalışmalarına devam ediyor.

Dalgıçlar, Güneş'e ulaşmak için çayın Çetin Barajı Gölü ile birleşme noktasında su altında kalan ağaç diplerine dalış yapıyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

  • Müküs Çayı
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