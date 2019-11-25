18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7398
  • 6,3236
  • 269.484
  • 105582
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayıp iş insanı, çayda ölü bulundu

KARABÜK´te, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınmayan iş insanı Ertuğrul Gazi Yıldız (52), çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulundu. İş insanın son olarak arkadaşını arayarak, 'Beni buradan kurtar' dediği öğrenildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karabük´te demir ve çelik üreten bir haddehanenin sahibi olan Ertuğrul Gazi Yıldız, dün saat 16.00 sıralarında Kastamonu´nun Araç ilçesinde atıl vaziyette devraldığı bir akaryakıt istasyonunu yerinde incelemek için 34 RM 6068 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Akşam saatlerinde Karabük´e geri dönmek için yola çıkan Yıldız, cep telefonundan aradığı arkadaşına `Beni buradan kurtar´ dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
 
ÇAYA DEVRİLEN OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU
 
Yıldız´ın yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı. Ertuğrul Gazi Yıldız´ın Araç Çayı kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdikten sonra otomobiline binip uzaklaştığı tespit edildi. Bölgede yapılan çalışmalar sonrası Yıldız´ın otomobili saat 14.00 sıralarında çayda suyun içinde bulundu. Emniyet kemeri takılı olan Yıldız´ın boğularak otomobilinin içerisinde öldüğü belirlendi. Yıldız´ın cesedi otomobille birlikte vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.
 
Evli 2 çocuk babası Ertuğrul Gazi Yıldız´ın cesedi yapılan incelemelerin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İngiliz ajanın sır ölümü... Son görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz"

'Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz'

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Adalet Bakanı Gül: Tedbirleri almak kararlılığındayız

Adalet Bakanı Gül: Tedbirleri almak kararlılığındayız

Yeni dönem: Sürpriz olmayacak

Yeni dönem: Sürpriz olmayacak

İşte Alparslan Türkeş'in bilinmeyen fotoğrafları

İşte Alparslan Türkeş'in bilinmeyen fotoğrafları

Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Ünlü Yazar Beyazıt Akman: İnsanlar tarihi romanların orijinal eser olduğunu unutuyor

Ünlü Yazar Beyazıt Akman: İnsanlar tarihi romanların orijinal eser olduğunu unutuyor

'Cam skandalına' rağmen 200 bin sipariş aldılar!

'Cam skandalına' rağmen 200 bin sipariş aldılar!
 

POPÜLER HABERLER

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor -1

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor -1

Türkiye ilk 13 ülke arasına girecek: TCG-Anadolu lig atlatacak

Türkiye ilk 13 ülke arasına girecek: TCG-Anadolu lig atlatacak

Mimar Sinan yapmıştı... Rekor fiyata satışa çıkıyor!

Mimar Sinan yapmıştı... Rekor fiyata satışa çıkıyor!

İşte 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu

İşte 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA