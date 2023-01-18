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Kayıp kişi iz takip köpeği sayesinde bulundu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, iz takip köpeğinin yardımıyla jandarma ekiplerince bulundu.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 15:40 - Güncelleme:
Kayıp kişi iz takip köpeği sayesinde bulundu
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S.Ö, güvenlik güçlerine 14 Ocak'ta babası A.T'nin (76) Kışla Mahallesi'ndeki ikametinden ayrıldıktan sonra geri dönmediği ihbarında bulundu.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Müdürlüğü, JASAT, Kavak Jandarma Asayiş Komando Timi ve AFAD ekipleri, iz takip köpeğiyle A.T'yi bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, iz takip köpeği yardımıyla A.T'yi Tekkeköy ilçesi Gökçe Mahallesi Samsun Caddesi'nde yolun kenarında dikenler arasında yatar vaziyette buldu.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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