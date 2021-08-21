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Kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir'de 3 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan 17 yaşındaki Hatice Gül Yıldız'ın cansız bedeni bulundu. Yıldız'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kuruma sevk edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:45 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:45
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Bigadiç ilçesindeki evinden 18 Ağustos günü çıkan, en son bir markete girerek alışveriş yaptığı tespit edilen Hatice Gül Yıldız, daha sonra taksiye binerek, kırsal Yörücekler Mahallesi'nde bulunan baraja gitti. Yıldız'ın bulunması için iki gün boyunca barajda ve çevresinde arama yapıldı. Barajdan kanala su verilmesi sırasında bugün Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıldız'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kuruma sevk edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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