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Kayıp olarak aranıyordu! 97 yaşındaki kadının cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kaybolan 97 yaşındaki kadın sulama kanalında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, M.A.'nın cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

IHA06 Ekim 2020 Salı 17:25 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 17:25
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Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan 97 yaşındaki A.M.’den bir süre haber alamayan yakınları çevrede yaşlı kadını aramaya başladı. Yapılan aramalarda bölgede bulunan DSİ’ye ait sulama kanalı kenarında A.M.’ye ait elbiseler bulunurken, kanal üzerinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Yaklaşık 30 dakikalık bir aramanın ardından A.M. ikametine 500 metre ilerideki sulama kanalı içerisinde ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, M.A.’nın cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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