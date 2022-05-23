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Kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, dün kayıp başvurusunda bulunulan gencin cesedi, toprağa gömülü halde bulundu. Şüpheli S.A'nın, ifadesinde Bilgiç'i silahla öldürüp, cesedini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.

AA23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
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İlçeye bağlı Bozkır köyünde yaşayan Murathan Bilgiç'in (29) ailesi, dün oğullarının eve gelmemesi üzerine, polise kayıp başvurusunda bulundu.

AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramalar sonucunda Bilgiç'in otomobili, köyün Akmezar Mevkisi'nde yanmış halde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilgiç ile aralarında husumet bulunan S.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli S.A'nın, ifadesinde Bilgiç'i silahla öldürüp, cesedini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Güvenlik güçleri, S.A'nın ifadesi doğrultusunda yaptığı araştırmada, Bilgiç'in cesedini köy yakınlarındaki bir mandıra kenarında gömülü halde buldu.

Bilgiç'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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