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  • Kayıp olarak aranıyordu, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş bulundu
Güncel

Kayıp olarak aranıyordu, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş bulundu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş bulundu. Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 16:51 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 17:04
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İlçe merkezinde yaşayan O.Ç'nin (25) ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin (24) Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.

Ekipler, Dağbaşı mevkisinde O.Ç. ve V.İ'yi, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu.

Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.

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